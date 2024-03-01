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РФ ударила ночью ракетами С-300 и дронами: сколько целей сбила ПВО

РФ ударила ночью ракетами С-300 и дронами: сколько целей сбила ПВО

Фото: Associated Press

Защитники сбили все БпЛА.

В ночь на 1 марта российские оккупационные войска ударили по Украине ударными беспилотниками и ракетами С-300. Были уничтожены четыре ударных БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены четыре "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне атаковали пятью управляемыми зенитными ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и Белгородской области. Кроме того, оккупанты запустили четыре Shahed из районов Приморско-Ахтарского и Курского, что в РФ.

Как сообщалось, в ночь на 1 марта украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

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