Днепропетровщину снова атаковали беспилотники: власти сообщили первые подробности

Россияне не перестают атаковать Днепропетровскую область. Накануне они снова выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Три беспилотника вечером приземлили защитники неба на Днепропетровщине. Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах. Никопольщину агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. По райцентру и Марганецкой громаде выпустил с десяток снарядов. Никто не пострадал", - отметил он.

Ранее стало известно, что Херсон и Константиновка находились под вражеским огнем.

Читайте также: