Курс валют на 1 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта подешевела.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 марта. Стоимость доллара – 38,04 грн., что на 16 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 41,20 коп., а польский злотый – 8 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,04 грн (-16 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,20 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,53 грн (-8 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,85 – 38,45 грн
- "Сбербанк" — 38,00 — 38,60 грн
- "ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн
- "УкрСиббанк" — 38,00 — 38,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,00 – 38,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 – 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,30 – 41,90 грн
- "УкрСиббанк" — 41,05 — 41,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,25 – 42,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 – 9,80 грн
- "Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,75 грн
Как сообщалось, в Украине состоится перерасчет пенсий от 1 марта. Пенсионные расходы возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно.
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