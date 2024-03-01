Курс валют на 1 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 марта. Стоимость доллара – 38,04 грн., что на 16 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 41,20 коп., а польский злотый – 8 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,04 грн (-16 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,20 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,53 грн (-8 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,85 – 38,45 грн

"Сбербанк" — 38,00 — 38,60 грн

"ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн

"УкрСиббанк" — 38,00 — 38,55 грн

"Укрэксимбанк" – 38,00 – 38,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Ощадбанк" – 41,10 – 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,30 – 41,90 грн

"УкрСиббанк" — 41,05 — 41,95 грн

"Укрэксимбанк" – 41,25 – 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 – 9,80 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,75 грн

Как сообщалось, в Украине состоится перерасчет пенсий от 1 марта. Пенсионные расходы возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно.

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