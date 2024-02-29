Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала очень важный день для Украины: "Запомните эту дату"

Таролог заявила, что в апреле 2024 года будут важны договоренности.

Таролог и победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова рассказала, какой будет ситуация на поле битвы весной 2024 года. Она отметила, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы удержать линию фронта.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова в прямом эфире сделала расклад на картах Таро относительно того, освободят ли ВСУ весной 2024 года часть Украины. Она подчеркнула, что сейчас об этом речь не идет, а целью Украины является сохранение территорий.

"Будет максимальная оборона того, что у нас есть сейчас. Наша задача укрепиться и пойти вперед. 20-21 апреля — давайте запомним эту дату. В эти дни мы ждем мирового мира, мировых договоренностей, важного партнера. То есть чего-то очень важного, очень полезного для нас", — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог спрогнозировал переформатирование в Украине.

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