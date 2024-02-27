Когда закончится война в Украине: астролог назвал год

Известный украинский астролог Влад Росс озвучил новый прогноз по окончании войны в Украине. Он отметил, что это может произойти в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Влад Росс подчеркнул, что война в Украине могла бы уже давно закончиться, однако возникли проблемы с оружием.

"Если бы нам дали оружие, когда мы прорвали Харьков и забрали Херсон... Американцы вдруг перестали нам все давать. В конце 2022 года война могла закончиться, тогда как раз был ретроградный Марс", — считает он.

Также астролог добавил, что война могла закончиться и летом 2023, однако Украина снова не получила вооружения.

Влад Росс отмечает, что, по его прогнозам, война в Украине может закончиться в 2025 году. Он добавил, что изменить это может только переворот в России.

"Война может закончиться только в двух случаях: нам дадут дальнобойное оружие, и мы всех разгромим; переворот в России", — сказал астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал время окончания горячей фазы войны.

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