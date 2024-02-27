Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав рік

Відомий український астролог Влад Росс озвучив новий прогноз щодо закінчення війни в Україні. Він зазначив, що це може статись у 2025 році.

Про це він сказав в в інтерв'ю УНІАН.

Влад Росс наголосив, що війна в Україні могла б уже давно закінчитись, проте тоді виникли проблеми зі зброєю.

"Якби нам дали зброю, коли ми прорвали Харків і забрали Херсон... Американці раптом перестали нам усе давати. Наприкінці 2022 року війна могла закінчитися, тоді якраз був ретроградний Марс", - вважає він.

Також астролог додав, що війна могла закінчитись і влітку 2023 року, проте Україна знову не отримала озброєння.

Влад Росс зазначає, що за його прогнозами, війна в Україні може закінчитись 2025 року. Він додав, що змінити це може лише переворот у Росії.

"Війна може закінчитися тільки у двох випадках: нам дадуть далекобійну зброю і ми всіх розгромимо; переворот у Росії", - сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав час закінчення гарячої фази війни.

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