Украинцам перечислят зарплаты в 2024 году после индексации

Расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения состоится с 1 января.

Украинские работодатели должны снова индексировать зарплаты своим сотрудникам в соответствии с уровнем инфляции.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Соответствующее правило предусмотрено в статье 39 закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год".

Согласно закону о госбюджете, расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения осуществляют нарастающим итогом, начиная с января 2024 года.

"Таким образом, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Украине планируется повышение пенсий. Увеличение планируется уже с первых дней весны и всего коснется 10 миллионов украинцев.

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