"Пытается внушить страх": аналитики объяснили ядерные угрозы Путина

Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию использовал риторику о переговорах и ядерном оружии, чтобы привлечь внимание Запада к этому выступлению.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, Путин подтвердил свою притворную готовность к диалогу с Соединенными Штатами Америки по "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США.

Диктатор также утверждал, что если США хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

Аналитики отмечают, что Путин продолжает преследовать максималистские цели в войне. Он хочет полной капитуляции Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО. Это он рассматривает как неотъемлемую часть российских интересов.

Кремль также осуществляет информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам суверенитета и территориальной целостности Украины.

Аналитики обращают внимание на слова Путина о том, что Россия владеет оружием, способным нанести удар по западным странам. Он заявил, что эскалация Запада чревата возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

По мнению аналитиков, Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы внушить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

"ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно", — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности.

Читайте также: