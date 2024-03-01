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Грибной суп с куриным филе и сыром:

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
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Грибной суп с куриным филе и сыром:

Грибной суп с куриным филе и сыром / Фото: Credits

Если вам на обед надоели привычные первые блюда, а хочется чего-то новенького, то приготовьте суп с грибами, куриным филе и сыром.   Для ароматного и сытного супа обязательно используйте качественный плавленый сыр.

Ингредиенты

вода
2 л
куриное филе
300 г
картофель
2 шт
шампиньоны
100 г
плавленый сыр
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сливочное масло
1,5 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Промытое куриное филе залейте холодной водой. Варите на среднем огне 25 минут с момента закипания. Выньте куриную грудку, нарежьте кубиком и отправьте обратно в бульон.
  2. Лук и картофель очистите и нарежьте кубиком.
  3. Морковь очистите, нарежьте брусочками, а грибы пластинами.
  4. Плавленый сыр натрите на мелкой терке.
  5. В кипящий бульон добавьте картофель и варите 5-7 минут.
  6. На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы. Перемешайте и обжарьте еще 7-10 минут.
  7. В бульон с картофелем выложите обжаренные овощи. Посолите и поперчите. Добавьте плавленый сыр, постоянно помешивая, до полного растворения. Приправьте зеленью. Снимите с плиты.

Советы:

  • Плавленый сыр предварительно подержите в морозильной камере 10-15 минут.
  • С куриного филе после закипания снимите пену.

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