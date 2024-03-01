Грибной суп с куриным филе и сыром:

Если вам на обед надоели привычные первые блюда, а хочется чего-то новенького, то приготовьте суп с грибами, куриным филе и сыром. Для ароматного и сытного супа обязательно используйте качественный плавленый сыр.
Ингредиенты
- вода
- 2 л
- куриное филе
- 300 г
- картофель
- 2 шт
- шампиньоны
- 100 г
- плавленый сыр
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сливочное масло
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Промытое куриное филе залейте холодной водой. Варите на среднем огне 25 минут с момента закипания. Выньте куриную грудку, нарежьте кубиком и отправьте обратно в бульон.
- Лук и картофель очистите и нарежьте кубиком.
- Морковь очистите, нарежьте брусочками, а грибы пластинами.
- Плавленый сыр натрите на мелкой терке.
- В кипящий бульон добавьте картофель и варите 5-7 минут.
- На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы. Перемешайте и обжарьте еще 7-10 минут.
- В бульон с картофелем выложите обжаренные овощи. Посолите и поперчите. Добавьте плавленый сыр, постоянно помешивая, до полного растворения. Приправьте зеленью. Снимите с плиты.
Советы:
- Плавленый сыр предварительно подержите в морозильной камере 10-15 минут.
- С куриного филе после закипания снимите пену.
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