Грибний суп із курячим філе та сиром:

Якщо вам на обід набридли звичні перші страви, а хочеться чогось новенького, то приготуйте суп із грибами, курячим філе та сиром. Для ароматного та ситного супу обов'язково використовуйте якісний плавлений сир.
Інгредієнти
- вода
- 2 л
- куряче філе
- 300 г
- картопля
- 2 шт.
- печериці
- 100 г
- плавлений сир
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вершкове масло
- 1,5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Промите куряче філе залийте холодною водою. Варіть на середньому вогні 25 хвилин від моменту закипання. Вийміть курячі грудки, наріжте кубиком і відправте назад в бульйон.
- Цибулю та картоплю очистіть і наріжте кубиком.
- Моркву очистіть, наріжте брусочками, а гриби — пластинами.
- Плавлений сир натріть на дрібній тертці.
- У киплячий бульйон додайте картоплю і варіть 5-7 хвилин.
- На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву та гриби. Перемішайте та обсмажте ще 7-10 хвилин.
- У бульйон із картоплею викладіть обсмажені овочі. Посоліть і поперчіть. Додайте плавлений сир, постійно помішуючи, до розчинення. Приправте зеленню. Зніміть із плити.
Поради:
- Плавлений сир заздалегідь потримайте в морозильній камері 10-15 хвилин.
- З курячого філе після закипання зніміть піну.
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