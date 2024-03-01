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Грибний суп із курячим філе та сиром:

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
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Грибний суп із курячим філе та сиром:

Грибний суп з курячим філе та сиром / Фото: Credits

Якщо вам на обід набридли звичні перші страви, а хочеться чогось новенького, то приготуйте суп із грибами, курячим філе та сиром. Для ароматного та ситного супу обов'язково використовуйте якісний плавлений сир.

Інгредієнти

вода
2 л
куряче філе
300 г
картопля
2 шт.
печериці
100 г
плавлений сир
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вершкове масло
1,5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Промите куряче філе залийте холодною водою. Варіть на середньому вогні 25 хвилин від моменту закипання. Вийміть курячі грудки, наріжте кубиком і відправте назад в бульйон.
  2. Цибулю та картоплю очистіть і наріжте кубиком.
  3. Моркву очистіть, наріжте брусочками, а гриби — пластинами.
  4. Плавлений сир натріть на дрібній тертці.
  5. У киплячий бульйон додайте картоплю і варіть 5-7 хвилин.
  6. На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву та гриби. Перемішайте та обсмажте ще 7-10 хвилин.
  7. У бульйон із картоплею викладіть обсмажені овочі. Посоліть і поперчіть. Додайте плавлений сир, постійно помішуючи, до розчинення. Приправте зеленню. Зніміть із плити.

Поради:

  • Плавлений сир заздалегідь потримайте в морозильній камері 10-15 хвилин.
  • З курячого філе після закипання зніміть піну.

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