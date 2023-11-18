Смертність від спеки на Землі зросте на 370%: коли це станеться

До середини століття екстремально висока температура забиратиме майже у п'ять разів більше життів, ніж зараз, якщо негайно не спинити темпи глобального потепління. Окрім цього, близько на пів мільярда більше людей страждатимуть від голоду через почастішання посух та додаткові мільйони життів забиратимуть хвороби, що їх переносять комарі.

Такі висновки оприлюднені у цьогорічному звіті The Lancet Countdown, сформованому експертизою 114 дослідників і медиків по всьому світу щодо впливу зміни клімату на здоров'я.

Про результати пише Science Alert з посиланням на Agence France-Presse.

Підписанням Паризької угоди країни ООН зобов'язалися вжити потрібних заходів, щоб недопустити глобальне потепління більш ніж на 2 градуси Цельсія від доіндустріального рівня і, за можливості, втримати його на рівні менш ніж 1,5 градуса до 2050 року. Утім, тенденція з викидами парникових газів вказує на неможливість досягнення цілі, і до 2100 року потепління може сягнути 2,7 градуса від температури доіндустріального періоду. Згідно з новим звітом, такі темпи потепління призведуть до збільшення кількості смертей, переважно літніх людей, через спеку у 4,7 раза до 2050 року. Приблизно на 520 мільйонів більше людей страждатимуть від помірної чи важкої нестачі продовольства через часті посухи. Дедалі загрозливішими стають і хвороби, що їх переносять комарі, оскільки комахи через потепління можуть просуватися у північніші регіони.

Нове дослідження показує, що згідно з одним із можливих сценаріїв, уже до кінця століття світ потеплішає щонайменше на 2 °C. Модель також пророкує, що вже до середини століття щорічна смертність, спричинена спекою, збільшиться на неймовірних 370%, тобто в 4,7 раза.

Зокрема, поширення гарячки денге зросте на 36% за сценарію потепління на 2 градуси. Щоб уникнути таких катастрофічних наслідків, країни мають зменшити викиди вуглекислого газу на погоджені 43 відсотки до 2030 року, а не два, як це передбачається за теперішньої політики.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Дослідники також припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі. Однак це лише початок, вчені вважають, що тенденція до потепління триватиме й наступного, 2024 року.

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