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Китайський есмінець травмував водолазів ВМС Австралії – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Китайський есмінець травмував водолазів ВМС Австралії – подробиці

Китайські військові кораблі під час навчань / Фото: Associated Press

Австралія заявила, що есмінець Китаю травмував її водолазів у міжнародних водах.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, есмінець Китаю травмував водолазів австралійських Військово-морських сил у міжнародних водах. Уряд Австралії висловив Китаю серйозне занепокоєння щодо інциденту.

Про це він написав у Twitter.    

За словами австралійського міністра, інцидент стався в міжнародних водах, у виключній економічній зоні Японії. 

Як пише Bloomberg, китайський есмінець проігнорував прохання триматися далі від водолазів – вони саме розплутували сітки навколо гвинтів австралійського флоту HMAS Toowoomba, який проводив операції в цьому районі на підтримку санкцій ООН.

"Дайвери отримали незначні травми, ймовірно, через те, що вони піддалися імпульсам сонара китайського есмінця", - заявили в офісі міністра оборони Австралії. 

Видання пише, що інцидент стався в той час, коли відносини між Австралією та Китаєм значно покращилися протягом останніх 18 місяців. 

Так, прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе на початку листопада здійснив візит до Пекіна – це була перша поїздка австралійського лідера до Китаю за понад сім років.

Нагадаємо, канадська компанія могла продати радар для виявлення БпЛА Росії – у Міноборони прокоментували ситуацію.

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Дата публікації
Перегляди
713
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