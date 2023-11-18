"Кривбас" оформив трансфер ексфутболіста "Ювентуса"

"Кривбас" підписав португальського захисника Рафаеля Бандейру.

Як повідомляє офіційний сайт "червоно-білих", контракт із 22-річним правим оборонцем розрахований на три роки, до 2026-го. Футболіст уже тренується з командою у Кривому Розі.

Бандейра перебрався до "Кривбаса" у статусі вільного агента. Попередньою командою Рафаеля був португальський "Академіко".

Це перший португальський легіонер в історії криворізького клубу.

"Дуже радий приєднатися до "Кривбаса". Умови тренувань та проживання – все на дуже високому рівні. Адаптація у новому клубі мине швидко", – зазначив португалець.

Бандейра є вихованцем португальських "Алмади" та "Кова П'єдаде". Пʼять років провів в академії "Спортинга", а в 17 років перейшов до туринського "Ювентуса", де грав за молодіжні команди U-17 та U-19.

На професійному рівні захисник виступав за французький "Ам'єн" (2020-2022) та португальський "Академіко" Візеу (2022-2023). В активі Рафаеля 7 матчів за збірну Португалії U-18 (2018-2019).

Після 14 турів "Кривбас" (27 очок) посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від лідера "Дніпра-1" на три бали.

Наступний матч команда Юрія Вернидуба зіграє 25 листопада з "Минаєм" в рамках 15-го туру чемпіонату України.

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