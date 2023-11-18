Удар РФ по інфраструктурі на Одещині: чи вплине він на енергосистему України

Росія поцілила в один з інфраструктурних об'єктів Одеської області. Однак це не вплине на роботу української енергосистеми.

На цьому в ефірі телемарафону наголосив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За словами Кудрицького, дуже важливо зберігати інформаційну тишу. Говорити про те, який саме об'єкт був ушкоджений, не можна. Єдине, що він деталізував, – це є об'єкт регіонального значення.

"На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", – сказав він.

Ворог переважно атакує поблизу великих міст

Як відомо, наш ворог застосовує крилаті ракети й дрони, які мають дальність до 1000 км. Тож великої різниці в підходах до захисту, каже фахівець, не спостерігається. Енергооб'єкти функціонують за ідентичними принципами.

"Відповідно що сили та щільність ППО, що інженерний захист – облаштовуються такою самою мірою, як і в інших областях", – зазначив він.

Щоправда, з досвіду минулого року ворог тяжіє до обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури біля великих міст, як от Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів. Його мета - спричинити руйнівний ефект і якомога більше страждань великій кількості людей.

"Тому, звичайно, ми приділяємо підвищену увагу енергооб'єктам, розташованим у цих регіонах", – стверджує Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, через обстріл об'єкта енергетики під Одесою в суботу, 18 листопада, без світла залишилося 2 тисячі сімей.

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