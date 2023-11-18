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На Одещині тисячі родин залишились без світла через російський обстріл

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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На Одещині тисячі родин залишились без світла через російський обстріл

На Одещині тисячі родин залишились без світла через російський обстріл / Фото: УНІАН

Внаслідок російського обстрілу на Одещині тисячі людей залишились без світла

Через обстріл об'єкту енергетики під Одесою в суботу, 18 листопада, без світла залишилося 2 тисячі сімей.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла", - йдеться в повідомленні.

Енергетики кажуть, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Однак спеціалісти вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, російська армія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області вночі 18 листопада. Там спалахнула пожежа. Через російський обстріл поранення отримав цивільний співробітник енергетичного підприємства. Його госпіталізували.

ППО знищила загалом вісім ворожих дронів. Внаслідок атаки також пошкоджено адмінбудівлю.  

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Дата публікації
Перегляди
380
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