Розвідка розкрила деталі двох спецоперації в Криму

Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор.

Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" із позивним "Лютий" розповів деталі місій на окупованому півострові, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.

Розповів він про це японським журналістам.

На невеликому катері "Лютий" з побратимами прикривав ударну десантну групу, перебуваючи на відстані 500—1 000 метрів від західного кримського узбережжя. На озброєні у них були переносні зенітно-ракетні комплексі Stinger — військові очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. У жовтневій операції взяли участь близько 30 людей, вона тривала кілька годин, були зіткнення з росіянами — жертви були з обох боків.

За словами учасників бойових рейдів, серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, щоб далі психологічно тиснути на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Нагадаємо:

24 серпня на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму стався бій за участю плавзасобів та авіації. Українські бійці здійснили висадку на територію півострова.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю спецоперацію, заявив, що про звільнення півострова говорити поки зарано.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина", – сказав глава держави.

4 жовтня, стало відомо, що українські спецпризначенці знову десантувалися на територію Криму, де вступили у бій з російськими окупантами.