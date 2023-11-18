Разведка раскрыла детали двух спецопераций в Крыму

Во время августовской операции в Крыму подняли государственный флаг.

Воин спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" с позывным "Лютый" рассказал детали миссий на оккупированном полуострове, состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года.

Рассказал он об этом японским журналистам.

На небольшом катере "Лютый" с собратьями прикрывал ударную десантную группу, находясь в 500—1 000 метрах от западного крымского побережья. На вооруженные у них были переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger — военные ожидали вероятные атаки россиян.

Во время августовской операции в Крыму подняли государственный флаг. В октябрьской операции приняло участие около 30 человек, она длилась несколько часов, были столкновения с россиянами — жертвы были с обеих сторон.

По словам участников боевых рейдов, серия неожиданных атак спецназовцев ГУР МО Украины в Крыму нацелена на то, чтобы дальше психологически давить на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Напомним:

24 августа на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Украинские бойцы совершили высадку на территорию полуострова.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту спецоперацию, заявил, что об освобождении полуострова говорить пока рано.

"Рано говорить об освобождении Крыма. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертое – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость", – сказал глава государства.

4 октября стало известно, что украинские спецназовцы снова десантировались на территорию Крыма , где вступили в бой с российскими оккупантами.