"Кривбасс" оформил трансфер экс-футболиста "Ювентуса"

"Кривбасс" подписал португальского защитника Рафаэля Бандейру.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", контракт с 22-летним правым защитником рассчитан на три года, до 2026-го. Футболист уже тренируется с командой в Кривом Роге.

Бандейра перебрался в "Кривбасс" в статусе свободного агента. Предыдущей командой Рафаэля был португальский "Академико".

Это первый португальский легионер в истории криворожского клуба.

"Очень рад присоединиться к "Кривбассу". Условия тренировок и проживания – все на очень высоком уровне. Адаптация в новом клубе пройдет быстро", – отметил португалец.

Бандейра является воспитанником португальских "Алмады" и "Кова Пьедаде". Пять лет провел в академии "Спортинга", а в 17 лет перешел в туринский "Ювентус", где играл за молодежные команды U-17 и U-19.

На профессиональном уровне защитник выступал за французский "Амьен" (2020-2022) и португальский "Академико" Визеу (2022-2023). В активе Рафаэля 7 матчей за сборную Португалии U-18 (2018-2019).

После 14 туров "Кривбасс" (27 очков) занимает третье место в УПЛ, отставая от лидера "Днепра-1" на три балла.

Следующий матч команда Юрия Вернидуба сыграет 25 ноября с "Минаем" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

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