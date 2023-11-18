Китайский эсминец травмировал водолазов ВМС Австралии – подробности

Австралия заявила, что эсминец Китая травмировал ее водолазы в международных водах.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что эсминец Китая травмировал водолазов австралийских Военно-морских сил в международных водах. Правительство Австралии выразило Китаю серьезную обеспокоенность по поводу инцидента.

Об этом он написал в Twitter.

По словам австралийского министра, инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне Японии.

Как пишет Bloomberg, китайский эсминец проигнорировал просьбу держаться подальше от водолазов – они как раз распутывали сетки вокруг винтов австралийского флота HMAS Toowoomba, проводившего операции в этом районе в поддержку санкций ООН.

"Дайверы получили незначительные травмы, вероятно из-за того, что они подверглись импульсам сонара китайского эсминца", — заявили в офисе министра обороны Австралии.

Издание пишет, инцидент произошел в то время, когда отношения между Австралией и Китаем значительно улучшились за последние 18 месяцев.

Так, премьер-министр страны Энтони Альбанезе в начале ноября совершил визит в Пекин – это была первая поездка австралийского лидера в Китай за более чем семь лет.

Напомним, канадская компания могла продать радар для обнаружения БПЛА России – в Минобороны прокомментировали ситуацию.

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