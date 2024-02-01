Астронавти показали Землю в золотому світінні

Астронавти з борта Міжнародної космічної станції (МКС) зробили фото власного світіння атмосфери Землі. На знімку видно золотисту смугу світла, яка освітлює горизонт нашої планети.

Про це пише Space.

Фотографія зроблена на висоті 415 кілометрів, коли орбітальна лабораторія пролітала над Тихим океаном на північний схід від Папуа-Нової Гвінеї.

Такий оптичний феномен називається світінням атмосфери, або світінням повітря. Воно виникає, коли сонячне світло взаємодіє з атомами й молекулами земної атмосфери. Завдяки цьому наше небо ніколи не буває повністю темним, навіть якщо "вимкнути" світло зірок.

А якщо детальніше — молекули азоту, кисню, натрію й озону у верхніх шарах земної атмосфери збуджуються ультрафіолетовим випромінюванням сонячного світла і так само виділяють світло, стикаючись одна з одною. Від концентрації того чи іншого елемента у атмосфері й залежить відтінок такого сяяння, оскільки кожен дає свій відтінок.

Зазвичай світіння атмосфери виглядає як зеленувато-помаранчева смуга навколо Землі. Утім, на новому знімку Міжнародної космічної станції — незвичайне золотаве сяйво, що освітлює земний горизонт разом із яскравою рудою смугою на тлі зоряного неба.

Нагадаємо, раніше апарат NASA вперше зафіксував панорамний краєвид Червоної планети. Нові зображення, які фіксують прозорі шари хмар і пилу, допоможуть вченим краще зрозуміти атмосферу Марса.

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