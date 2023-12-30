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Це стане історичною подією: зонд NASA спробує доторкнутися до Сонця

Це стане історичною подією: зонд NASA спробує доторкнутися до Сонця

Фото: Associated Press

Це буде найближчий за всю історію підліт до зірки.

Зонд NASA під назвою Parker Solar Probe 24 грудня 2024 року спробує доторкнутися до Сонця. Загальна вартість такої станції становить $1,5 мільярда, вона захищена оболонкою з вуглепластика, що дозволяє витримувати високу температуру.

Про це пише BBC.

На швидкості 195 км/с він промчить повз Сонце лише за 6,1 мільйона кілометрів від його поверхні. Це буде найближчий за всю історію підліт до зірки.

У перигелії, найближчій до Сонця точці, зонду доведеться відчути температуру 1 400 °C.

"Це буде грандіозним досягненням для всього людства — таким самим, як висадка на Місяць 1969 року", — сказав науковець з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса.

Апарат у цей момент збере дані про деякі ключові процеси, зокрема про корону — зовнішню атмосферу Сонця.

Ці відкриття допоможуть значно краще прогнозувати поведінку Сонця і "космічну погоду", вважають науковці.

Зонд Parker Solar Probe запустили 2018 року, у жовтні 2020 року він зміг наблизитись до Сонця настільки, що побив усі попередні рекорди. 

Нагадаємо, новітня ракета-носій японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року. Тепер другий запуск у космос відбудеться 14 лютого 2024 року з космодрому Танегасіма в Японії.

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