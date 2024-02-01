Астронавты показали Землю в золотом свечении

Астронавты с борта Международной космической станции (МКС) создали фото собственного свечения атмосферы Земли. На снимке видна золотистая полоса света, освещающая горизонт нашей планеты.

Об этом пишет Space.

Фотография сделана на высоте 415 километров, когда орбитальная лаборатория пролетала над Тихим океаном к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи.

Такой оптический феномен называется свечением атмосферы или свечением воздуха. Он возникает, когда солнечный свет взаимодействует с атомами и молекулами земной атмосферы. Благодаря этому наше небо никогда не бывает полностью темным, даже если выключить свет звезд.

А если подробнее — молекулы азота, кислорода, натрия и озона в верхних слоях земной атмосферы возбуждаются ультрафиолетовым излучением солнечного света и также выделяют свет, соприкасаясь друг с другом. От концентрации того или иного элемента в атмосфере зависит оттенок такого сияния, поскольку каждый дает свой оттенок.

Обычно свечение атмосферы выглядит как зеленовато-оранжевая полоса вокруг Земли. Впрочем, на новом снимке Международной космической станции — необыкновенное золотистое сияние, озаряющее земной горизонт вместе с яркой рыжей полосой на фоне звездного неба.

Напомним, ранее аппарат NASA впервые зафиксировал панорамный вид Красной планеты. Новые изображения, фиксирующие прозрачные слои облаков и пыли, помогут ученым лучше понять атмосферу Марса.

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