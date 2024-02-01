Новый пакет санкций против РФ: когда Еврокомиссия начнет обсуждение

Европейская комиссия начнет в субботу, 3 февраля, неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами относительно деталей предложенного нового пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, сообщили 31 января три дипломатических источника.

Об этом пишет Reuters.

ЕС стремится принять 13-й пакет мер ко второй годовщине войны 24 февраля. Начавшиеся в субботу обсуждения являются последним шагом перед тем, как Еврокомиссия официально представит новый пакет для обсуждения и голосования странами ЕС в Раде.

Ожидается, что предложение будет сосредоточено на закрытии большего количества лазейок для обхода, особенно предметов, которые могут быть использованы на поле боя, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

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Один из источников добавил, что возможны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.

Польша и страны Балтии призывают к запрету на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).

С приближающимися выборами в ЕС в июне, блок настойчиво пытается обеспечить большее финансирование для Украины через потенциальный пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, военную помощь, а также за счет доходов от замороженных активов российского центрального банка.

Напомним, в Нидерландах разоблачили сеть, по которой незаконно ввозили военные товары в Россию.

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