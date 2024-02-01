Новий пакет санкцій проти РФ: коли Єврокомісія почне обговорення

ЄС прагне ухвалити 13-й пакет заходів до другої річниці війни 24 лютого.
Європейська комісія розпочне в суботу, 3 лютого, неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами щодо деталей запропонованого нового пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, повідомили 31 січня три дипломатичні джерела.
Про це пише Reuters.
ЄС прагне ухвалити 13-й пакет заходів до другої річниці війни 24 лютого. Обговорення, які розпочнуться в суботу, є останнім кроком перед тим, як Єврокомісія офіційно представить новий пакет для обговорення і голосування країнами ЄС в Раді.
Очікується, що пропозиція буде зосереджена на закритті більшої кількості лазівок для обходу, особливо для предметів, які можуть бути використані на полі бою, а також на низці нових списків фізичних та юридичних осіб.
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Одне з джерел додало, що ймовірні також деякі незначні секторальні заходи, такі як нові заборони на імпорт.
Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію і скрапленого природного газу (СПГ).
З наближенням виборів в ЄС у червні, блок наполегливо намагається забезпечити більше фінансування для України через потенційний пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, військову допомогу, а також за рахунок доходів від заморожених активів російського центрального банку.
Нагадаємо, у Нідерландах викрили мережу, через яку незаконно ввозили військові товари до Росії.
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