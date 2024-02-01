Ексдружина В'ячеслава Узєлкова знялася у напівпрозорому боді і захопила фігурою

Марина Боржемська поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії.
Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська захопила фанів новими світлинами.
У своєму Instagram знаменитість розмістила декілька кадрів з нещодавньої фотосесії. На знімальному майданчику Боржемська позувала у спокусливому білосніжному боді з прозорими вставками.
Вбрання тренерки добре підкреслило її струнку фігуру та гарні ноги. У своїх підписників у фотоблогу Боржемська поцікавилася, як їм такий її образ. Фани Марини не змусили довго чекати на свою реакцію і кинулися робити їй компліменти:
- Як можна бути такою привабливою і неперевершеною! Ви неймовірна
- Дуже круто! Ви надзвичайно гарна жінка
- Марина, ви незрівнянно прекрасна! Для мене приклад краси та жіночності, сили та чарівності
- Як завжди на висоті
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська приголомшила відвертими подробицями про шлюб з В'ячеславом Узєлковим. Тренерка зізналася, що ексчоловік з неї знущався і пояснила, чому не йшла від нього.
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