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Ексдружина В'ячеслава Узєлкова знялася у напівпрозорому боді і захопила фігурою

Ексдружина В'ячеслава Узєлкова знялася у напівпрозорому боді і захопила фігурою

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії.

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська захопила фанів новими світлинами.

У своєму Instagram знаменитість розмістила декілька кадрів з нещодавньої фотосесії. На знімальному майданчику Боржемська позувала у спокусливому білосніжному боді з прозорими вставками.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вбрання тренерки добре підкреслило її струнку фігуру та гарні ноги. У своїх підписників у фотоблогу Боржемська поцікавилася, як їм такий її образ. Фани Марини не змусили довго чекати на свою реакцію і кинулися робити їй компліменти:

  • Як можна бути такою привабливою і неперевершеною! Ви неймовірна
  • Дуже круто! Ви надзвичайно гарна жінка
  • Марина, ви незрівнянно прекрасна! Для мене приклад краси та жіночності, сили та чарівності
  • Як завжди на висоті

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська приголомшила відвертими подробицями про шлюб з В'ячеславом Узєлковим. Тренерка зізналася, що ексчоловік з неї знущався і пояснила, чому не йшла від нього.

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