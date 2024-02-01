Ексдружина В'ячеслава Узєлкова знялася у напівпрозорому боді і захопила фігурою

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська захопила фанів новими світлинами.

У своєму Instagram знаменитість розмістила декілька кадрів з нещодавньої фотосесії. На знімальному майданчику Боржемська позувала у спокусливому білосніжному боді з прозорими вставками.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вбрання тренерки добре підкреслило її струнку фігуру та гарні ноги. У своїх підписників у фотоблогу Боржемська поцікавилася, як їм такий її образ. Фани Марини не змусили довго чекати на свою реакцію і кинулися робити їй компліменти:

Як можна бути такою привабливою і неперевершеною! Ви неймовірна

Дуже круто! Ви надзвичайно гарна жінка

Марина, ви незрівнянно прекрасна! Для мене приклад краси та жіночності, сили та чарівності

Як завжди на висоті

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська приголомшила відвертими подробицями про шлюб з В'ячеславом Узєлковим. Тренерка зізналася, що ексчоловік з неї знущався і пояснила, чому не йшла від нього.

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