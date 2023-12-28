Если Земля перестанет вращаться: ученый смоделировал катастрофу

Во время резкого торможения планеты выжить могут только те люди, которые находятся вблизи полюсов.

Как известно, Земля вращается вокруг своей оси по направлению к востоку со скоростью около 1674 километров в час. В повседневной жизни это вращение незаметно. Но что произойдет, если наша планета вдруг сбавит обороты или вообще резко остановится?

В издании Science Alert в разговоре с доцентом кафедры наук о Земле и окружающей среде в Колгейтском университете Джозефом Леви смоделировали возможную катастрофу.

Эффект резкого торможения

Во время резкого прекращения оборотов Земли, согласно первому закону инерции Ньютона, люди и все незакрепленные предметы на поверхности полетят к востоку со скоростью примерно 1674 километра в час. Независимо от места приземления, такой полет будет смертельным для человека.

Джозеф Леви отметил, что вода тоже почувствует это внезапное ускорение, и Мировой океан начнет расплескиваться.

Не будут в безопасности также постройки, хотя они и закреплены фундаментом в земле. По словам Леви, инерция, которая будет толкать здание на восток, будет сильнее инерции, которая сдерживает кирпичи, поэтому конструкция может распастись на части.

Выжить смогут находящиеся вблизи полюсов люди, скажем на станциях в Антарктиде. "Вблизи полюсов ось вращения намного меньше, поэтому скорость вращения намного ниже", — сказал Леви.

Но безопасная зона расположена в пределах всего 10 км от полюсов, а большинство населенных мест слишком далеко от полюсов, чтобы там можно было выжить.

Если скорость снизится медленно

Как заметил Джозеф Леви, в природных системах ничего никогда не останавливается мгновенно, поэтому первый сценарий считается невероятным.

Но даже постепенное замедление не убережет людей от проблем. Когда Земля остановится полностью, вместо 12 часов "день" продлится шесть месяцев. Постоянное палящее солнце уничтожит посевы и испарит большую часть воды на одной половине земного шара, а на другой — полгода будет длиться зима.

Леви отметил, что более высокие широты могут быть более безопасными, поскольку солнечный свет вблизи полюсов не будет слишком интенсивным. Но людям придется привыкнуть к кочевому образу жизни, переселяясь вслед за солнечным светом.

Существует ли риск остановки Земли

В действительности вращение Земли замедляется постоянно благодаря процессу, который называется приливным торможением.

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Гравитация Луны создает незначительное сопротивление вращению нашей планеты, поэтому, по данным NASA, каждое столетие вращения Земли замедляется дополнительно на 2,3 миллисекунды. Но вряд ли Луна когда-нибудь полностью остановит Землю. "Земля намного больше Луны и, как следствие, имеет гораздо больший угловой момент", — успокоил Леви.

Одним из способов значительно замедлить обращение Земли было бы использование человечеством планеты как гигантского источника энергии. К примеру, теоретически мы могли бы использовать Землю как систему маховика, накапливая кинетическую энергию от ее вращения для удовлетворения наших энергетических потребностей. Но даже при таком сценарии остановить Землю удалось бы не скоро.

"Если вы используете вращающийся импульс планеты, чтобы удовлетворить все потребности человека в энергии, все равно понадобится примерно 1 миллион лет, чтобы замедлить планету до остановки", — отметил Джозеф Леви.

Напомним, ранее ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как парниковые газы могут очень быстро превратить любую обитаемую планету в адский мир, такой как Венера.

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