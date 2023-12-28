Из-за действий россиян возле Мелитополя может произойти экологическая катастрофа

Во временно оккупированном Мелитопольском районе оккупанты могут спровоцировать экологическую катастрофу.

Оккупанты разрушают ландшафт на Мелитопольщине и создают угрозу для уникального Молочного лимана.

Об этом на брифинге сказал начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В Мелитопольском районе назревает экологическая катастрофа. На территории Национального природного парка, расположенного на побережье Молочного лимана, оккупанты обустроили полигон, где муштруют своих мобилизованных", — рассказал он.

По словам Малашко, враг разрушает ландшафт своими обстрелами и вырубает лес для строительства фортификационных сооружений.

Следует отметить, что Молочный лиман – это уникальный водоем, самое большое в Украине нерестилище пиленгаса и других редких пород рыб, которое теперь оккупанты превращают в свой полигон.

Отметим, что на временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты также обустроили артиллерийский полигон на территории ландшафтного заказника местного значения "Карадай".

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