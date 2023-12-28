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Через дії росіян біля Мелітополя може статись екологічна катастрофа

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Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Через дії росіян біля Мелітополя може статись екологічна катастрофа

Російські окупанти / Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти можуть спровокувати екологічну катастрофу.

Окупанти руйнують ландшафт на Мелітопольщині і створюють загрозу для унікального Молочного лиману.

Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"В Мелітопольському районі назріває екологічна катастрофа. На території Національного природного парку, який розташовано на узбережжі Молочного лиману, окупанти облаштували полігон, де муштрують своїх мобілізованих”, - розповів він.

За словами Малашко, ворог руйнує ландшафт своїми обстрілами та вирубує ліс для будівництва фортифікаційних споруд.

Слід зазначити, що Молочний лиман - це унікальне водоймище, найбільше в Україні нерестилище піленгасу та інших рідкісних порід риб, яке тепер окупанти перетворюють на свій полігон.

Зазначимо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти також облаштували артилерійський полігон на території ландшафтного заказника місцевого значення "Карадай". 

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Дата публікації
Перегляди
35
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