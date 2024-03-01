Zara повертається до України: названо дату

Zara готується знов відкрити магазини в Україні, які вона закрила після початку війни два роки тому.

Zara повертається до України. Іспанський ритейлер Inditex, який володіє брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho і Massimo Dutti, повідомив місцевим орендодавцям, що це станеться на початку квітня.

Про це повідомляє Financial Times.

Іспанський ритейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, є найважливішим світовим рітейлером, який повернувся до України. Але він також є одним із останніх.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів. Таке рішення послідувало за місяцями питань від українських ЗМІ та представників роздрібної торгівлі про те, коли він знову відкриється.

Inditex повідомив своїх орендодавців, що відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торговельних центрах Києва.

У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.

Нагадаємо, від травня 2022 року Україна вела перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення. Йдеться про IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). В листопаді 2023 року в Україні зрештою відкрилися і популярні магазини H&M, які 24 лютого 2022 року призупинили роботу на території країни.

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