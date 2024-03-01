Zara возвращается в Украину: названа дата

Zara готовится снова открыть магазины в Украине, которые она закрыла после начала войны два года назад.

Zara возвращается в Украину. Испанский ритейлер Inditex, владеющий брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho и Massimo Dutti, сообщил местным арендодателям, что это произойдет в начале апреля.

Об этом сообщает Financial Times.

Испанский ритейлер, крупнейший в мире модный холдинг по объемам продаж, является важнейшим вернувшимся в Украину мировым ритейлером. Но он тоже является одним из последних.

Inditex планирует вновь открыть 50 из более чем 80 своих магазинов. Такое решение последовало за месяцами вопросов от украинских СМИ и представителей розничной торговли о том, когда он снова откроется.

Inditex сообщил своим арендодателям, что возобновление работы начнут с 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.

В компании подчеркнули, что Inditex будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.

Напомним, с мая 2022 года Украина вела переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению. Речь идет об IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). В ноябре 2023 года в Украине открылись и популярные магазины H&M, которые 24 февраля 2022 года приостановили работу на территории страны.

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