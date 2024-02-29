Зеленский анонсировал переговоры по вступлению в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 февраля, провел совещание по поводу отношений с Евросоюзом, задач на этот год по интеграции и отношений с европейскими соседями.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

Украинский лидер подчеркнул, что все договоренности, которые есть с Евросоюзом, должны выполняться и работать в реальности.

“Этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении. Еще весной мы можем начать делать первые переговорные шаги”, — анонсировал он.

По его словам, 2024 год также должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями.

"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если падет свобода кого-то одного – не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей”, — подчеркнул украинский лидер.

О международных визитах

Кроме того, президент Зеленский подвел итоги международных визитов, отметив, что главное достижение – новые оборонные договоренности, новые пакеты помощи.

“Будет больше артиллерии и больше совместного производства с партнерами. Каждую встречу и каждый день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможности нашим воинам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают так, как нужно. И вовремя, без проволочек”, — отметил президент.

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Владимир Зеленский отметил принципиальную поддержку, полученную в Албании во время переговоров с премьер-министром Рамой. "Не только в том, что касается наших двусторонних отношений, но и в том, как сделать более содержательным диалог с государствами, которые пока сдержаны в поддержке", — отметил он.

По словам президента, во время второго саммита в формате Украина – Юго-Восточная Европа были хорошие встречи с представителями Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Сербии.

"Все детали сейчас публично озвучивать не стоит, но могу сказать: удалось достичь именно того, на что мы и рассчитывали. Плюс все участники саммита, все страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира – первом саммите по Формуле мира на уровне лидеров. Он запланирован в Швейцарии. И уже мы видим возможности для широкого представительства стран мира”, — подчеркнул он.

Как отметил Зеленский о справедливом мире, о первом саммите лидеров по Формуле мира, об имеющихся сейчас возможностях в мире снизить хаос и деструктив говорилось во время встречи в Саудовской Аравии с Наследным принцем.

“Очень глубокий, положительный разговор. Я благодарен за внимание к Украине, за советы. Мы должны обеспечить широчайшее участие народов мира в решении глобальных вопросов – именно таков вопрос восстановления полной силы международного права и недопущения агрессий. Говорили также и о совместных экономических и технологических проектах с Саудовской Аравией. Ценим такое сотрудничество. И важно, чтобы наши команды достаточно оперативно реализовали договоренности по проектам. То, что нас усилит – оба наших государства”, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу западных войск в Украине, а также анонсировал его визит.

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