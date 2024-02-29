Данилов потроил Путина: "На лыжи", так "на лыжи"

Секретарь СНБО Алексей Данилов потролил кремлевского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что высказывание президента РФ о том, что "пришло время становиться на лыжи" можно считать предсказанием и прогнозом.

Об этом он написал в Facebook.

"В древнем славянском обряде покойника на кладбище везли на санях-волокушах. Итак, шутка Путина: "Бросай пить – вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент настал" – предлагаем считать предсказанием и прогнозом. Тема актуальна и важна. Желательно не откладывать в длинный ящик – раз "на лыжи", так "на лыжи", – отметил он.

Напомним, Данилов объяснил, как можно было удержать Авдеевку.

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