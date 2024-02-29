Данілов потролив Путіна: "На лижі", то "на лижі"

На думку Данілова, зволікати не варто.
Секретар РНБО Олексій Данілов потролив кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він зауважив, що вислів президента РФ про те, що "настав час ставати на лижі" можна вважати передбаченням і прогнозом.
Про це він написав у Facebook.
"У давньому слов'янському обряді небіжчика на цвинтар везли на санях-волокушах. Отже, жарт Путіна: "Бросай пить – вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент настал" – пропонуємо вважати передбаченням і прогнозом. Тема актуальна і важлива. Бажано не відкладати у довгу шухляду – раз "на лыжи", то "на лыжи", – зазначив він.
Нагадаємо, Данілов пояснив, як можна було втримати Авдіївку.
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