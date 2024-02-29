Данілов потролив Путіна: "На лижі", то "на лижі"

Секретар РНБО Олексій Данілов потролив кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він зауважив, що вислів президента РФ про те, що "настав час ставати на лижі" можна вважати передбаченням і прогнозом.

Про це він написав у Facebook.

"У давньому слов'янському обряді небіжчика на цвинтар везли на санях-волокушах. Отже, жарт Путіна: "Бросай пить – вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент настал" – пропонуємо вважати передбаченням і прогнозом. Тема актуальна і важлива. Бажано не відкладати у довгу шухляду – раз "на лыжи", то "на лыжи", – зазначив він.

Нагадаємо, Данілов пояснив, як можна було втримати Авдіївку.

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