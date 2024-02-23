Данілов пояснив, як можна було втримати Авдіївку

Російським окупантам вдалося захопити місто Авдіївку на Донеччині завдяки абсолютній перевазі у повітрі. Сили оборони України могли би протистояти бомбардуванням, якби мали на озброєнні західні винищувачі F-16.

Таку думку висловив у коментарі The Times секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Він нагадав, що росіяни перетворили Авдіївку в руїни масованими бомбардуваннями, застосовуючи, зокрема, керовані авіабомби. Захищати зруйноване місто, за його словами, було практично неможливо.

"Якби у нас були F-16, вони б цього не зробили. Ми могли б вигнати їх з нашої території", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що країни Заходу повинні усвідомити, що агресія Росії не зупиниться на українській території, тому повинні активніше надавати військову допомогу.

"Цілі Росії стосуються не тільки нашої країни. Якщо у Заходу немає бажання воювати з Росією на території Євросоюзу, на території НАТО, то він має вирішити це питання тут разом з нами", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. За його словами, Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки. Він назвав рішення вийти з міста на інші рубежі - логічним, а також наголосив, що командування вдалося до такого кроку, аби українські захисники не потрапили в оточення ворога.

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