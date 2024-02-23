Данилов объяснил, как можно было удержать Авдеевку

Силам обороны Украины на Авдеевском направлении не хватало истребителей, чтобы противостоять массированным бомбардировкам россиян.

Российским оккупантам удалось захватить город Авдеевку в Донецкой области благодаря абсолютному преимуществу в воздухе. Силы обороны Украины могли бы противостоять бомбардировкам, если бы были вооружены западные истребители F-16.

Такое мнение в комментарии The Times высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он напомнил, что россияне превратили Авдеевку в руины массированными бомбардировками, применяя, в частности, управляемые авиабомбы. Защищать разрушенный город, по его словам, было практически невозможно.

"Если бы у нас были F-16, они бы этого не сделали. Мы могли бы выгнать их с нашей территории", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что страны Запада должны понять, что агрессия России не остановится на украинской территории, поэтому должны активнее оказывать военную помощь.

"Цели России относятся не только к нашей стране. Если у Запада нет желания воевать с Россией на территории Евросоюза, на территории НАТО, то он должен решить этот вопрос здесь вместе с нами", — подчеркнул Данилов.

Напомним, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход Вооруженных Сил из Авдеевки. Он назвал решение выйти из города на другие рубежи — логичным, а также подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.

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