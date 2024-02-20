"Дива там не могло статися": Данілов про причини відступу з Авдіївки

За словами Данілова, якби ЗСУ мали достатньо снарядів і засобів ураження для того, щоб зупинити ворога, вони це б зробили.

Ситуація в Авдіївці – це "закономірна історія і дива там не могло статися".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Це – складна шахова ситуація, і головком має дивитися на все поле бою, а не окремо на якийсь населений пункт чи ділянку фронту", – зазначив Данілов.

За його словами, сил в окупантів було більше, тому ЗСУ були змушені піти на непросте рішення і відійти з міста.

"Те, що відбувалося в Авдіївці – це закономірний процес у війні. Дива там не могло статися. Ніяк. Ми розуміли, які сили накопичував агресор, які сили збирає РФ для того, щоб вирішити питання по Авдіївці. Якби у нас було достатньо снарядів, засобів ураження для того, щоб ми зупинили, наші військові зробили б все можливе і неможливе, щоб це відбулося", – сказав секретар РНБО.

Данілов визнав, що відсутність паритету з росіянами в авіації стало однією з причин відступу з Авдіївки.

"Одне з основних питань, які на сьогоднішній день є, коли ми говоримо і про партнерів, і про інші речі, – це небо. Кількість КАБів, які були скинуті на Авдіївку, особливо в останній момент, були шаленими. Це десятки тонн вибухівки, яка летить на голови, і ви не можете від неї ніяк сховатися", – пояснив він.

Відповідаючи на питання, що вихід ЗСУ з Авдіївки міг бути організований раніше, Данілов відповів, що він не ставить під сумнів рішення ЗСУ.

"Військові знають, коли і що їм потрібно робити. Ми їм 100% повинні довіряти. Тому що, якщо ми будемо піддавати сумніву кожен військовий крок, якщо ми кожен раз, сидячи тут в кріслах в Києві будемо розповідати, що вони щось зробили не так... я вважаю це образою всіх наших військових, які сьогодні боронять нашу країну", – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.

Аналітики DeepState інформували, що після відходу українських військ, на позиції "Зеніт" в Авдіївці залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Згодом повідомлялося, що захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

У 110-й бригаді пояснили, що росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

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