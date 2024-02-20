У Мукачеві побили військового з ТЦК: що відомо

Між місцевими й представником ТЦК у Мукачеві спалахнув конфлікт. Що стало причиною – наразі невідомо.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

У Мукачеві побили військового з ТЦК

Обставини інциденту встановлює поліція.

"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Раніше на Закарпатті прикордонники прийшли у готельний номер до киянина і звинуватили його в спробі незаконного перетину кордону. Після цього чоловік потрапив до ТЦК, де у нього відібрали військовий квиток і видали новий документ, з яким тричі відправляли до військової частини.

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