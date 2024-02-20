В Мукачево избили военного из ТЦК: что известно

Между местными и представителем ТЦК в Мукачево разразился конфликт. Что стало причиной – пока неизвестно.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

В Мукачево избили военного с ТЦК

Обстоятельства инцидента устанавливается полицией.

"Заявлений в полицию по данному поводу ни от кого не поступало. Событие мы самостоятельно зарегистрировали, сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия и определяемся с правовой квалификацией", – рассказала представитель полиции Закарпатья Анна Дан.

Ранее в Закарпатье пограничники пришли в гостиничный номер к киевлянину и обвинили его в попытке незаконного пересечения границы. Затем мужчина попал в ТЦК, где у него отобрали военный билет и выдали новый документ, с которым трижды отправляли в воинскую часть.

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