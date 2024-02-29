Зеленський анонсував переговори щодо вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 лютого, провів нараду щодо відносин із Євросоюзом, завдань на цей рік щодо інтеграції та відносин із європейськими сусідами.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

Український лідер наголосив, що усі домовленості, які є з Євросоюзом, повинні виконуватися та працювати в реальності.

“Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки”, - анонсував він.

За його словами, 2024 рік також має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами.

“Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного – не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей”, - наголосив український лідер.

Про міжнародні візити

Окрім того, президент Зеленський підбив підсумки міжнародних візитів, зауваживши, що головне досягнення – нові оборонні домовленості, нові пакети допомоги.

“Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок”, - зазначив президент.

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Володимир Зеленський відзначив принципову підтримку, яку отримав в Албанії під час переговорів з прем’єр-міністром Рамою. “Не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці”, - - зазначив він.

За словами президента, під час другого саміту у форматі Україна – Південно-Східна Європа були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії.

“Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії. І вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу”, - наголосив він.

Як зауважив Зеленський про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо Формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив йшлося під час зустрічі в Саудівській Аравії зі Спадкоємним принцом.

“Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у розв’язанні глобальних питань – саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права й недопущення агресій. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проєкти із Саудівською Аравією. Цінуємо таку співпрацю. І важливо, щоб наші команди достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що нас посилить – обидві наші держави”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо західних військ в Україні, а також анонсував його візит.

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