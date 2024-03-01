В Украине помощью "Дії" пытались продать угнанный автомобиль, но не смогли

С помощью "Дії" хотели продать угнанный автомобиль, но не смогли.

Об этом сообщает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в социальных сетях.

Реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. Поэтому быстро отказывает, если машина в розыске, угнана или арестована, если ее пытается продать находящийся в розыске человек или если у человека поддельные документы.

"Поэтому продавать авто с помощью "Дії" не только удобно, но и супербезопасно. Услугу запустили в конце декабря, за это время украинцы 22+ тысячи раз успешно продали авто через Действие. Сделать это просто, как заказать доставку", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Украине началось бета-тестирование образовательных документов в "Дії".

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