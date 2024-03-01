В Україні через "Дію" намагалися продати викрадене авто, але не змогли

Через "Дію" хотіли продати викрадений автомобіль, але не змогли.

Про це інформує віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у соціальних мережах.

Реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах. Тому швидко відмовляє, якщо машина в розшуку, вкрадена або арештована, якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку, або якщо в людини підроблені документи.

"Тож продавати авто через "Дію" не тільки зручно, а ще й супербезпечно. Послугу запустили наприкінці грудня, за цей час українці 22+ тисячі разів успішно продали авто через Дію. Зробити це просто, як замовити доставлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Україні почалося бета-тестування освітніх документів в “Дії”.

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