Премьер Чехии рассказал, планирует ли Европа вводить войска в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "никто в Европе" не собирается вводить свои войска в Украину. Мол, во время саммита в Париже это обсуждали минимум времени.

Об этом глава чешского правительства заявил в комментарии CTK.

"Полезно было бы, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, но не воевали там, а помогали в учебе", — рассказал Фиала идее президента Франции Эмманюэля Макрона о введении войск НАТО в Украину.

Премьер Чехии рассказал, что большинство участников саммита в Париже согласились, что вопрос направления войск не будет обсуждаться или даже рассматриваться дальше. Якобы "это не тема, потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема".

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину. Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в том виде, в каком они интерпретируются", – заявил Фиала.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".

Впрочем, большинство стран НАТО исключили отправку своих войск в Украину. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление о войсках НАТО в Украине. По его словам, в настоящее время Альянс не планирует отправлять воинские части в Украину.

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