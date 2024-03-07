Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України

Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.

Протягом наступних п’яти років євроінституції, що будуть сформовані за підсумками виборів до Європарламенту, мають сформувати справжній оборонний союз, оскільки зміцнення безпеки ЄС є невідкладним завданням.

Про це у Бухаресті під час виступу на конференції Європейської народної партії (ЄНП) із визначення ключових кандидатів на майбутніх європейських виборах заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Безпека для Європи означає, що ми маємо робити більше для нашої власної оборони. Наша наступна мета є дуже чіткою: ми маємо надати турбоприскорення для наших промислових спроможностей протягом наступних п’яти років. У центрі цього має бути один простий принцип — Європа має витрачати більше... Це допоможе нам відповісти на термінову необхідність відновити, поповнити і модернізувати збройні сили країн-членів та продовжувати підтримку України”, — наголосила фон дер Ляєн.

Вона висловила переконання, що Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.

“ЄНП є партією, яка виступає за Європу, яка може захистити себе. І ми будемо тією партією, яка досягатиме результатів у (формуванні) оборонного союзу. Ця мета потребує неподільної уваги, саме тому нам необхідно мати єврокомісара з оборони для наступного мандату (Єврокомісії — ред.). Такою є наша мета, мета ЄНП”, — зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз відкриє у Києві Офіс з оборонних інновацій.

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