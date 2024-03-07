Росія експортувала до Польщі 80 тонн огірків: європейські фермери обурені

Польща виступає за колективну заборону імпорту агропродукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу.

Росія поставила Польщі 80 тонн огірків. На експортну продукцію оформлено відповідні документи.

Про це пише Wiadomosci Onet.

Імпорт продукції з РФ обурює європейських фермерів

Зазначається, що дозволяючи імпорт, європейська торговельна політика сприяє зміцненню жорстоких режимів у Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував, щоб польський сейм закликав Брюссель вжити активних заходів щодо цього. Як відомо, влада Латвії ввела ембарго на російську продукцію.

Нагадаємо, Туск зробив нову заяву про протест фермерів на кордоні.

Читайте також: