В Генштабі Польщі гучно висловилися про українську армію

Розмір польської армії залежить від різних чинників, але досвід війни в Україні показав, що кількість і якість мають значення.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш в інтерв'ю TVN 24.

У нього запитали, скільки солдатів повинна мати польська армія, особливо в нинішній міжнародній ситуації. Блазеуш сказав, що це залежить від багатьох чинників.

“Тому що важливі і демографія, і наша здатність синхронізувати всі поточні процеси модернізації. Це стосується підготовки кадрів, це пов'язано з будівництвом складів боєприпасів, це стосується всієї інфраструктури, змін в організації та доктринах, тож це дійсно дуже тривалий процес, який триває”, — зазначив він.

Досвід України

За його словами, знайти цю золоту середину завжди складно, але Україна показує, що і якість, і кількість, як і раніше, мають значення.

“Я думаю, що як передбачалося і як кажуть, десь близько 200 000 професійних солдатів. Це хороший показник”, — зауважив Блазеуш.

Представник Генштабу зазначив, що існують і підрозділи територіальної оборони, чисельність яких уже перевищує 40 тисяч осіб.

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