В Генштабе Польши громко высказались об украинской армии

Размер польской армии зависит от разных факторов, но опыт войны в Украине показал, что количество и качество имеют значение.

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба польской армии Петр Блазеуш в интервью TVN 24.

У него спросили, сколько солдат должна иметь польская армия, особенно в нынешней международной ситуации. Блазеуш сказал, что это зависит от многих факторов.

“Так как важны и демография, и наша способность синхронизировать все текущие процессы модернизации. Это касается подготовки кадров, это связано со строительством складов боеприпасов, это касается всей инфраструктуры, изменений в организации и доктринах, поэтому это действительно очень длительный процесс, который продолжается», — отметил он.

Опыт Украины

По его словам, найти эту золотую середину всегда сложно, но Украина показывает, что и качество, и количество по-прежнему имеют значение.

«Я думаю, что как предполагалось и как говорится, около 200 000 профессиональных солдат. Это хороший показатель”, — заметил Блазеуш.

Представитель Генштаба отметил, что существуют и подразделения территориальной обороны, численность которых уже превышает 40 тысяч человек.

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