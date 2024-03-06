В Генштабе Польши громко высказались об украинской армии

Польский генерал воодушевился опытом Украины.
Размер польской армии зависит от разных факторов, но опыт войны в Украине показал, что количество и качество имеют значение.
Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба польской армии Петр Блазеуш в интервью TVN 24.
У него спросили, сколько солдат должна иметь польская армия, особенно в нынешней международной ситуации. Блазеуш сказал, что это зависит от многих факторов.
“Так как важны и демография, и наша способность синхронизировать все текущие процессы модернизации. Это касается подготовки кадров, это связано со строительством складов боеприпасов, это касается всей инфраструктуры, изменений в организации и доктринах, поэтому это действительно очень длительный процесс, который продолжается», — отметил он.
Опыт Украины
По его словам, найти эту золотую середину всегда сложно, но Украина показывает, что и качество, и количество по-прежнему имеют значение.
«Я думаю, что как предполагалось и как говорится, около 200 000 профессиональных солдат. Это хороший показатель”, — заметил Блазеуш.
Представитель Генштаба отметил, что существуют и подразделения территориальной обороны, численность которых уже превышает 40 тысяч человек.
Читайте ведущие новости дня: