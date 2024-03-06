Порошенко фактично загальмував вступ України до ЄС, - експерт

Петро Порошенко допомагає людям Орбана гальмувати процес вступу України до ЄС напередодні фактичного старту переговорів. Про це повідомив політичний експерт Петро Олещук, коментуючи скаргу Порошенка до угорського єврокомісара Олівера Варгеї.

"Що зробив Порошенко? Він надіслав єврокомісару з питань розширення ЄС Оліверу Варгеї лист зі скаргою на тиск з боку української влади і чіткою пропозицією. Ідея Порошенка простими словами полягає в наступному: якщо Петра Олексійовича не випустять закордон, він пропонує поставити під сумнів переговори про вступ України до ЄС. І тут найголовніше: до кого звернувся Порошенко зі своїм проханням. Адже Олівер Варгеї – єврокомісар з питань розширення ЄС, угорець та чітко людина проросійського Орбана. Варгеї вже тривалий час займається гальмуванням шляху України до ЄС, про що неодноразово говорилось у стінах Європарламенту", - пише Олещук.

За словами політичного експерта, Порошенко знає бекграунд Варгеї і саме тому він звернувся не до віцепрезидента Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вери Йоурової, що було б логічним. А звернувся саме до чиновника пов’язаного з Орбаном, який робить все можливе, щоб Україна не потрапила до ЄС.

"Спроби зірвати вступ до ЄС з боку Порошенка відбуваються напередодні фактичного старту переговорів про вступ України до ЄС. Якщо сюди додати 37 мільйонів, які отримав Порошенко від уряду Орбана; якщо додати, що Орбан – чітко відпрацьовує сценарій путіна по примушенню України до переговорів та здачі територій; якщо додати, що колишні посадовці Порошенка виходять із заявами про необхідність здатися… то все це нагадує дуже чітку статтю в кримінальному кодексі. Юристи скоріше за все назвали б такі дії державною зрадою. Але це компетенція правоохоронців. Назвати це інакше, ніж умисна шкода Україні на міжнародній арені, я не можу", - резюмує Олещук.

Як повідомлялося раніше, Порошенко в кінці 2023 року під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати рф і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру. Тоді нардепу не вдалося зустрітися проросійським політиком.