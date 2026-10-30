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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ЗСУ уразили "Іскандер-М" під час перевантаження балістичних ракет на Курщині

У Генштабі наголосили, що ураження пускових установок «Іскандер-М» зменшує спроможності російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пускову установку ОТРК "Іскандер-М" уражено на Курщині

Пускову установку ОТРК "Іскандер-М" уражено на Курщині / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у Курській області РФ, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника.

Про це повідомив Генштаб.

«Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України», — йдеться у повідомленні відомства.

Що саме уражено:

  • Пускова установка ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область

  • Склади боєприпасів армії РФ, район н.п. Малоянисоль, Донецька область, район н.п. Новоєгорівка, Харківська область та район н.п. Ганусівка, Луганська область

  • Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область

  • Ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область

  • Ремонтно-відновлювальна база російського агресора, район н.п. Писарівка, Луганська область

Нагадаємо, Україна завдала удару по російському аеродрому, де базувалися Су-34, споряджені авіабомбами. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено. Літаки були готові до нових атак на Україну та споряджені авіабомбами.

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