Гени чи геній: вчені приголомшили результатами дослідження ДНК Бетховена

Вчені не знайшли в ДНК Бетховена генів, які б вказували на потужні задатки для розвитку музичного таланту.

Результати нового дослідження доводять, що розвиток таланту не завжди обумовлений генетичною схильністю. Зокрема у ДНК одного з найвидатніших композиторів Людвіга ван Бетховена вчені не виявили "потужних" генів, що відповідають здатність до синхронізації ритмів, що тісно пов'язана з музикальністю.

Про це пише New Atlas.

Попереднє дослідження за участю 606 825 осіб виявило конкретні розташування (локуси) 69 генів, значуще пов'язаних із синхронізацією ритмів, тобто здатністю плескати в такт музиці. При цьому дослідження кровних родичів показало, що полігенні індекси мали невеликий, але значний вплив на деякі музичні навички та риси характеру.

Полігенні індекси (PGI) - це число, яке підсумовує передбачуваний вплив багатьох генетичних варіантів на фізичний прояв генів людини.

Дослідники визначили PGI Бетховена та порівняли його з двома популяційними базами даних, що містять генетичний матеріал кількох тисяч сучасних людей, які мають музикальні здібності.

"Цікаво, що Бетховен, один із найзнаменитіших музикантів в історії, мав нічим не примітний полігенний показник загальної музичності порівняно з вибірками населення з Каролінського інституту у Швеції та базою даних BioVU Вандербільта", – розповіла співавтор дослідження аспірантка Університету Вандербільта Тара Хенехович.

Автори дослідження зазначили, що невідповідність між прогнозом на основі ДНК і музичним генієм Бетховена демонструє, що генетичний набір не завжди вирішує розвиток музичного таланту. Але спадковість здібностей до музики все ж таки є і в середньому становить 42%.

Згідно з іншими дослідженнями, на розвиток музикальних здібностей також значно впливає навколишнє середовище, тому в результатах може бути велика похибка, якщо цю методику застосовувати для людей з різних часі та культурних осередків.

Дослідники радять виявляти обережність під час використання PGI для присвоєння прогностичної цінності на індивідуальному рівні, зокрема для відомих історичних особистостей.

Нагадаємо, вчені розшифрували ДНК Бетховена, але не змогли точно встановити причини його глухоти та передчасної смерті.

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