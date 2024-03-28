Вночі у Харкові пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 28 березня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові вибухи. Будьте обережні", - йдеться у заяві міського голови.

"Під ударом опинився Київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", - пише мер Харкова.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто прямують ударні безпілотники, запущені з території Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас.

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