Вночі у Харкові пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 28 березня у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові вибухи. Будьте обережні", - йдеться у заяві міського голови.
"Під ударом опинився Київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", - пише мер Харкова.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто прямують ударні безпілотники, запущені з території Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова.
Крім того, ми раніше інформували, що для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас.
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